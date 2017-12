Ethanolplan Brazilië kan suikerprijs opdrijven

Brazilië wil de productie van ethanol in tien jaar verdubbelen. De Senaat in Brazilië is akkoord gegaan met het plan van de regering.

Als het RenovaBio-plan slaagt, zal Brazilië veel minder suiker gaan exporteren naar de wereldmarkt. Dat heeft een prijsopdrijvend effect, omdat Brazilië momenteel verreweg de grootste suikerexporteur ter wereld is.

Minder afhankelijk van aanvoer fossiele brandstoffen

Brazilië produceert dit seizoen ruim 37 miljoen ton suiker (vorig seizoen 42 miljoen ton). Ruim de helft wordt verwerkt tot ethanol. Dat moet verdubbelen, staat in het plan. Brazilië wil minder afhankelijk worden van de invoer van fossiele brandstoffen, zegt een woordvoerder van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). “Suiker is nu goedkoop. Daarom verwerkt Brazilië meer suiker tot ethanol. In het plan staat dat de subsidie op de invoer van fossiele brandstoffen wordt afgebouwd en dat meer auto’s geschikt worden gemaakt om op ethanol te rijden.”

De vraag is of Brazilië niet rendabeler ethanol uit mais kan gaan maken dan uit rietsuiker.” Foto: AFP

Kostprijs in EU lager

De RVO-woordvoerder vraagt zich wel af of Brazilië mee kan komen in de concurrentiestrijd op de suikermarkt. “Het rendement in de suikerrietteelt is in tien jaar met 9% gestegen. Bij de maisteelt is die stijging 80% en bij suikerbiet zelfs 100%. De kostprijs voor de productie van suiker ligt in de EU nu lager dan in Brazilië. Er gaan al suikerfabrieken failliet in Brazilië doordat suiker zo goedkoop is. De vraag is of Brazilië niet rendabeler ethanol uit mais kan gaan maken dan uit rietsuiker.”