Egypte koopt eindelijk weer tarwe in Europa

Egypte koopt in de laatste tender tarwe in Europa. Het is voor het eerst sinds augustus dat de grootste tarwe-importeur ter wereld boodschappen doet in de EU.

Egypte kocht 295.000 ton tarwe in de laatste tender. Daarvan is 60.000 ton afkomstig uit Roemenië, de rest komt uit Rusland. Sinds 1 juli, het begin van het lopende graanseizoen, kocht het staatsinkoopbureau Gasc 1,5 miljoen ton tarwe. De laatste acht tenders zijn volledig ingevuld met tarwe uit Rusland. Dat kan goedkoop tarwe aanbieden door de lage koers van de roebel. Bovendien heeft Rusland heel veel tarwe beschikbaar door een recordoogst. En de winter is nog steeds zacht, waardoor de aanvoer naar de exporthavens in de Zwarte Zee ongehinderd kan doorgaan. Lagere transportkosten De Roemeense tarwe werd in de tender iets duurder aangeboden dan de Russische tarwe. Maar doordat de transportkosten vanuit Roemenië iets lager zijn, wist de Roemeense aanbieder toch een deel van de tender in te vullen.