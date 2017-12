Buurlanden nemen fors meer aardappelen af

De extra vraag naar aardappelen, voornamelijk vanuit Duitsland en Frankrijk, zet de aardappelexport in november 10% voor op vorig jaar. De totale export van consumptie- en industrieaardappelen steeg in december naar 88.989 ton.

De totale Europese uitvoer steeg in december met 17% vergeleken met dezelfde maand een jaar geleden. Duitsland (8.310 ton) en Frankrijk (5.603 ton) namen in november ruim het dubbele af vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. België blijft de grootste afnemer met 31.423 ton (-6%).

De aardappelexport naar het Oost-Europese landen, Verenigd Koninkrijk en Zweden is net zo flink aangetrokken. Ook liep de toevoer van aardappelen naar Amerika soepel met 6.286 ton (+36% tov vorig jaar).

Afzet Afrika vorig jaar enorm groot

De afzet naar Afrika liep 21% terug, maar alsnog werd 22.235 ton afgezet in november. De daling ten opzichte van vorig jaar komt met name, omdat in december 2016 de vraag vanuit Afrika groot was.

6% meer aardappelen afgezet

Het aardappelexportseizoen ging in juli dit jaar knallend van start en houdt deze tendens goed vast. In totaal zijn 312.893 ton aardappelen uitgevoerd in juli tot en met november 2017. Dat is 6% meer dan in dezelfde periode vorig jaar werd geëxporteerd. Het lage prijsniveau en het grote aanbod aardappelen zorgen dit seizoen voor een goede doorstroom.